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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пожарные эвакуировали 20 человек из-за пожара в многоэтажке

В Петербурге пожарные эвакуировали 20 человек из-за пожара в многоэтажке

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Опубликовал: Питерец
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Фото:
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Спасатели МЧС эвакуировали 20 человек из-за пожара в многоэтажке на юге Петербурга

Квартирный пожар тушили вечером в минувший понедельник во Фрунзенском районе Петербурга, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Около 21:00 на девятом этаже двенадцатиэтажного дома №11 по Малой Бухарестской улиц загорелась двухкомнатная квартира. Огонь уничтожил комнату и коридор жилища. Общая площадь возгорания составила 20 кв.метров.

Прибывшие на адрес пожарные вывели из подъезда два десятка жильцов. Для того, чтобы люди не замерзли ГУП «Пассажиравтотрансом» им был предоставлен автобус для обогрева.

Справиться с возгоранием удалось к 21:19 силами двух пожарных расчетов. Никто из людей в результате инцидента не пострадал и не погиб.

Источник: NewsNW.ru
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