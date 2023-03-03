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В Греции демонстранты вышли на улицы после лобового столкновения пассажирского поезда

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Гнев в Греции по поводу плохой безопасности на железной дороге усилился

Гнев в Греции по поводу плохой безопасности на железной дороге усилился в четверг, когда число погибших в одной из самых страшных железнодорожных катастроф в стране за последние годы достигло 57 человек.

Демонстранты вышли на улицы после лобового столкновения пассажирского поезда, в котором находились более 350 человек, и товарного поезда во вторник вечером в Темпи, недалеко от города Лариса.

Протестующие столкнулись с полицией в столице Афинах, министр транспорта страны подал в отставку после трагедии, а профсоюз железнодорожников объявил забастовку, обвинив правительство в «неуважении» в этом секторе.

Еще 48 человек остаются в больнице в результате аварии, в результате которой были опрокинуты вагоны и обгорели обломки. Шесть раненых, находящихся на лечении, находятся в критическом состоянии из-за травм головы и серьезных ожогов, сообщила в четверг общественная телерадиокомпания ERT.

После того, как начальник железнодорожного вокзала в Ларисе был арестован в связи со столкновением, греческие власти в четверг также обнародовали поразительные аудиозаписи, на которых видно, как один из машинистов поезда получает инструкции игнорировать красный свет.

«Двигайтесь через выход на красный свет светофора до въезда на светофор Неонового Порона», — слышно, как говорит начальник станции.

— Василис, я могу идти? машинист отвечает, на что начальник поезда говорит: «Иди, иди».

Во втором разговоре можно услышать, как начальник станции приказывает служащему оставить один из поездов на том же пути.

— Мне повернуть его сейчас? — спрашивает сотрудник.

«Нет, нет, потому что 1564 идет по этому маршруту», — говорит начальник станции.

Начальнику станции предъявлено обвинение в массовых смертях по неосторожности и причинении тяжких телесных повреждений по неосторожности. После ареста он обвинил в столкновении техническую неисправность, хотя позже признался, что «допустил ошибку».

Источник: CNN
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