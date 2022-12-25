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Полиция и протестующие столкнулись в Париже после стрельбы в курдском общественном центре

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Столкновения между протестующими и полицией вспыхнули в центре Парижа в субботу

Столкновения между протестующими и полицией вспыхнули в центре Парижа в субботу, когда члены местной курдской общины вышли на улицы, чтобы призвать к справедливости после смертельной стрельбы в курдском культурном центре в пятницу.

Прямые изображения от BFMTV, филиала CNN, а также информационных агентств Reuters и AFP показывают поврежденные улицы и дым, поднимающийся из автомобилей, когда демонстранты сталкиваются с полицией.

Стычки, которые продолжаются, происходят в районе площади Республики в самом центре французской столицы, недалеко от курдского культурного центра Ахмет-Кая, места пятничной стрельбы.

CNN обратился за комментариями в полицейское управление Парижа и курдский общественный центр.

Нападавший убил трех человек и ранил еще трех в результате нападения с возможной расистской подоплекой в ​​культурном центре на улице Ангиен в центре Парижа в пятницу.

Все трое погибших были курдами, подтвердил CNN адвокат центра.

Марш в центре Парижа в субботу, организованный после стрельбы, был отменен Курдским демократическим советом Франции (CDKF) раньше, чем планировалось, из-за столкновений.

«Чтобы избежать повреждений на площади Республики и травм людей, мы (CDKF) прекратили марш», — заявил в субботу BFMTV представитель Бериван Фират, добавив, что с этого момента группа больше не будет нести ответственность за действия протестующих.

Первоначально марш должен был начаться на площади Республики и был санкционирован департаментом полиции Парижа.

Ситуация переросла в насилие вскоре после начала марша, когда полиция применила слезоточивый газ, сказал Фират BFMTV.

Многие протестующие остаются на площади Республики и площади Бастилии, запланированной конечной точке марша, даже после того, как мероприятие было отменено. Столкновения на площади Бастилии с тех пор утихли, некоторые автомобили были перевернуты вверх дном и сожжены, согласно прямым изображениям с BFMTV.

Начальник полиции Парижа Лоран Нуньес должен был встретиться с лидерами курдской общины сегодня в 10:00 по местному времени по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона и министра внутренних дел Жеральда Дарманина, говорится в заявлении парижской полиции.

В пятницу Дарманин заявил, что Франция обеспечит права курдов, которые хотели протестовать, и пообещал усилить охрану вокруг курдских объектов.

Подозреваемый в нападении в пятницу, 69-летний француз с большим судимым прошлым, арестован.

Он не был членом каких-либо крайне правых групп, за которыми следит полиция, сказал Дарманин журналистам на месте происшествия. «Он (подозреваемый) явно хотел отыграться на иностранцах», — добавил министр.

Хотя стрельба не была признана терактом, прокурор Парижа Лора Бекко заявила в пятницу, что следователи не исключают возможных «расистских мотивов» стрельбы.

«Когда дело доходит до расистских мотивов, конечно, эти элементы являются частью только что начатого расследования», — сказал Бекко.

Президент Франции Макрон в Твиттере выразил сожаление по поводу «ужасной атаки», в которой «целью стали курды Франции».

Источник: CNN
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