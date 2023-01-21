Турция отменила визит министра обороны Швеции

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, что запланированный визит его шведского коллеги в Анкару был отменен после того, как шведские власти дали разрешение на протесты в Стокгольме.
Министр обороны Швеции Джонсон планировал на следующей неделе отправиться в Анкару по приглашению своего турецкого коллеги, поскольку скандинавская страна надеется подтолкнуть Турцию к ратификации ее заявки на вступление в НАТО.
Акар сказал, что обсудил с президентом Тайипом Эрдоганом отсутствие мер для протестов в Швеции против Турции и передал свою реакцию своему шведскому коллеге в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины.
В пятницу Турция вызвала посла Швеции из-за разрешения властей на акцию протеста, в ходе которой священная книга мусульман Коран будет сожжена возле посольства Турции в Стокгольме, запланированная на субботу.