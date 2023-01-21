Турция отменила визит министра обороны Швеции

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, что запланированный визит его шведского коллеги в Анкару был отменен после того, как шведские власти дали разрешение на протесты в Стокгольме.

«На данный момент визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию 27 января потерял смысл. Поэтому мы отменили визит», — сказал Акар.

Министр обороны Швеции Джонсон планировал на следующей неделе отправиться в Анкару по приглашению своего турецкого коллеги, поскольку скандинавская страна надеется подтолкнуть Турцию к ратификации ее заявки на вступление в НАТО.

Акар сказал, что обсудил с президентом Тайипом Эрдоганом отсутствие мер для протестов в Швеции против Турции и передал свою реакцию своему шведскому коллеге в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины.

«Недопустимо не предпринимать никаких действий и не реагировать на эти (протесты). Нужно было сделать необходимые вещи, должны были быть приняты меры», — сказал Акар, согласно заявлению министерства обороны Турции.

В пятницу Турция вызвала посла Швеции из-за разрешения властей на акцию протеста, в ходе которой священная книга мусульман Коран будет сожжена возле посольства Турции в Стокгольме, запланированная на субботу.