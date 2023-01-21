ента новостей

15:00
В Петербурге задержан автовор, который угнал автомобиль каршеринга
14:57
В Петербурге задержали подозреваемых укравших смартфоны из пункте выдачи Wildberries
13:32
Турция отменила визит министра обороны Швеции
13:27
Бразильский футболист Дани Алвес заключен в тюрьму по обвинению в сексуальных домогательствах
13:19
В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам около миллиона рублей
13:00
Ветеринарный врач из Ленобласти перевел аферистам почти 8 миллионов рублей
12:55
В Петербурге после столкноения даух иномарок пострадал 12-летний пешеход
12:50
В Красносельском районе полицейские пресекли деятельность наркоторговцев
12:49
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
12:48
В приоритете — боевые действия: военный эксперт Перенджиев раскритиковал инициативу о бритье бород в зоне СВО
10:16
Где катаются на горных лыжах?
09:46
Мало выходных или много?
09:43
Лишился машины из-за алиментов
19:03
Дом купца Хана Борхова на Васильевском острове признан региональным памятником
19:01
В Выборге стартует зимний Мотопробег фестиваля «Baltic Rally
19:00
В Смольном вручили губернаторские знаки «За милосердие»
18:57
Комиссия обсудит проект реконструкции Сестрорецкого курорта
18:48
Визит представителей ПНИПУ и ПАО «Лукойл» в Корабелку
18:45
С наступлением тепла неубранный снег в Петербурге превратился в «реки» и «озера»
15:26
Во Мге мужчина попал под товарный поезд
15:20
Для жителей блокадного Ленинграда провели экскурсию по Мариинскому дворцу
14:21
Госдума не рассматривает вопрос запрета YouTube в России
13:44
В конце января в Ленобласти пройдут соревнования по горнолыжному спорту
12:34
В Петербурге грабитель напал на 12-летнюю девочку
12:16
Пенсионерка из Сертолово перевела мошенникам 250 тысяч рублей
12:07
В Ленобласти задержали мужчину, катавшегося на чужом автомобиле
11:36
В Ленобласти мигранта насильно вывезли в район Разметелево, где избили и забрали 632 000 рублей
11:29
В Петербурге ищут женщину, обманувшую пенсионерку на 4 800 000 рублей
09:47
В Петербурге двое мужчин ограбили иностранца на Думской
09:47
Без российских энергоресурсов?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Турция отменила визит министра обороны Швеции

Турция отменила визит министра обороны Швеции

0
90
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Турция отменила визит министра обороны Швеции из-за разрешения протеста

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил в субботу, что запланированный визит его шведского коллеги в Анкару был отменен после того, как шведские власти дали разрешение на протесты в Стокгольме.

«На данный момент визит министра обороны Швеции Пала Джонсона в Турцию 27 января потерял смысл. Поэтому мы отменили визит», — сказал Акар.

Министр обороны Швеции Джонсон планировал на следующей неделе отправиться в Анкару по приглашению своего турецкого коллеги, поскольку скандинавская страна надеется подтолкнуть Турцию к ратификации ее заявки на вступление в НАТО.

Акар сказал, что обсудил с президентом Тайипом Эрдоганом отсутствие мер для протестов в Швеции против Турции и передал свою реакцию своему шведскому коллеге в кулуарах заседания Контактной группы по обороне Украины.

«Недопустимо не предпринимать никаких действий и не реагировать на эти (протесты). Нужно было сделать необходимые вещи, должны были быть приняты меры», — сказал Акар, согласно заявлению министерства обороны Турции.

В пятницу Турция вызвала посла Швеции из-за разрешения властей на акцию протеста, в ходе которой священная книга мусульман Коран будет сожжена возле посольства Турции в Стокгольме, запланированная на субботу.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-06-2022, 09:04
Турция снимает возражения против вступления Финляндии и Швеции в НАТО
24-01-2022, 11:04
Командующий ВМС Германии ушел в отставку после того, как заявил, что Крым «никогда не вернется» к Украине
11-08-2013, 16:52
В Санкт-Петербург с неофициальным визитом прибыли два шведских минных тральщика
24-03-2022, 12:38
Байден прибыл на саммит НАТО в Брюссель
9-12-2021, 16:52
Премьер-министр Финляндии извинилась за то, что не изолировала себя после того, как появились фотографии в ночном клубе
27-11-2014, 19:42
Почему приезд Стрелкова тщательно скрывался?!

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 12:55
В Петербурге после столкноения даух иномарок пострадал 12-летний пешеход
0
49
Сегодня, 12:49
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
170
19-01-2023, 10:01
У Гостилиц произошло массовое ДТП. Двое погибли, трое госпитализированы
0
161
19-01-2023, 09:41
В Ленобласти иномарка влетела в бетонное ограждение
Наверх