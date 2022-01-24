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Питерец.ру » События в мире » Командующий ВМС Германии ушел в отставку после того, как заявил, что Крым «никогда не вернется» к Украине

Командующий ВМС Германии ушел в отставку после того, как заявил, что Крым «никогда не вернется» к Украине

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Командующий военно-морскими силами Германии подал в отставку после того, как заявил, что Крым «никогда не вернется» к Украине

Командующий военно-морскими силами Германии подал в отставку после того, как заявил, что Крым «никогда не вернется» к Украине, что прямо противоречит позиции, занятой правительством Германии, Европейским Союзом и НАТО.
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах сказал, что он попросил министра обороны Германии Кристину Ламбрехт освободить его от своих обязанностей «немедленно». Его отставка в субботу произошла во время крайней напряженности между Россией и Западом из-за недавнего наращивания российских войск на границе с Украиной.
Шёнбах попал в неприятную ситуацию из-за нескольких замечаний, в том числе предположений о том, что президент России Владимир Путин «вероятно» заслуживает уважения.

Видео его выступления в Институте оборонных исследований и анализа им. Манохара Паррикара, аналитическом центре, было размещено на YouTube в пятницу. В нем слышно, как вице-адмирал говорит:

«Действительно ли Россию интересует… маленькая-крохотная полоска украинской земли? Нет, это вздор.»

«Чего он действительно хочет, так это уважения. И Боже мой, оказать кому-то уважение стоит дешево, даже бесплатно... так что, если бы меня попросили, легко даже оказать ему уважение, которого он действительно требует и, вероятно, также заслуживает», — сказал он, добавив: «Россия старая страна. Россия важная страна. Даже нам, Индии, Германии, нужна Россия, потому что нам нужна Россия против Китая».

Замечания вызвали критику в Германии и за рубежом. Министр иностранных дел Украины вызвал посла Германии в Украине из-за комментариев, заявив, что он «категорически отвергает» заявления Шенбаха о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
Шенбах сказал, что комментарии, сделанные им во время беседы, отражают его личное мнение «на тот момент» и что «они никоим образом не соответствуют официальной позиции министерства обороны».

Однако он сказал, что эти замечания «все больше давят на мой офис», и поэтому он решил уйти в отставку.
Шенбах занял пост главнокомандующего военно-морскими силами, официально известного как инспектор военно-морских сил, в марте прошлого года, после более чем 35 лет службы на флоте. Он служил командиром 2-й морской группы НАТО, постоянных морских сил быстрого реагирования НАТО.

Источник: CNN
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