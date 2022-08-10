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Немецкий дипломат арестован в Бразилии по подозрению в убийстве мужа

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Немецкий дипломат арестован в Бразилии по подозрению в убийстве мужа

Бразильский судья постановил, что консул Германии Уве Герберт Хан должен быть заключен под стражу в связи с предполагаемым убийством его мужа в Рио-де-Жанейро, отвергая заявления защиты о дипломатической неприкосновенности, сообщает CNN Brasil.
Полиция Рио-де-Жанейро впервые взяла Хана под стражу в субботу после того, как его муж, 52-летний Вальтер Анри Максимилиан Био, был найден мертвым в квартире в районе Ипанема, сообщила полиция. На видео видно, как в воскресенье бразильская полиция сопровождала Хана возле полицейского участка в Рио.
Бразильский судья Рафаэль де Алмейда Резенде назвал предполагаемые попытки фальсификации доказательств одним из факторов, повлиявших на его решение оставить дипломата под стражей.

Согласно постановлению, полученному CNN, «квартира была убрана до того, как бригада криминалистов провела осмотр, что само по себе свидетельствует о том, что освобождение подозреваемого из-под стражи могло создать серьезные препятствия для сбора доказательств».

В постановлении судьи описывается место преступления и указывается «несколько повреждений на теле потерпевшего, возникших в результате тупой травмы, причем одно из [повреждений] совместимо с ударом ногой, а другое — с применением цилиндрического инструмента (предположительно, деревянной дубинки).

В постановлении судьи также говорится, что судебно-медицинская экспертиза «обнаружила брызги крови на территории, заметно в спальне пары и в ванной, что соответствует динамике насильственной смерти».
Защита Хана утверждала в суде, что дипломат имеет право на дипломатическую неприкосновенность, а также на предписание хабеас корпус, сообщает CNN Brasil.

Habeas corpus — это юридический принцип, который позволяет людям, считающим, что они незаконно содержатся в тюрьме или заключении под стражу, обжаловать его, а успешное обжалование может привести к освобождению задержанного.
Но судья постановил, что «арест в связи с умышленным преступлением против жизни, совершенным в квартире пары (то есть за пределами консульской среды), не имеет никакого отношения к консульским обязанностям».
Видео, опубликованное CNN Brasil, показывает, как Хан объясняет начальнику полиции Камиле Лоуренсо, что Биот проявлял признаки паники, нервозности или «странности» в дни, предшествовавшие его смерти.
В записанном на видео допросе в полиции Хан описал, как пара сидела на диване, когда Био внезапно встал и побежал к балкону, прежде чем рухнуть лицом на пол.
Он говорит вождю, что, по его мнению, его муж поскользнулся.

«Это было очень быстро», — сказал он, прогуливаясь по квартире, которую делила пара.

Хан сказал, что сначала подумал, что Био пьян, и сфотографировал своего мужа, которое отправил другу вместе с сообщением: «Уолтер снова пьян».
Хан сказал, что затем попытался поднять Био, чтобы уложить его в постель, когда заметил, что его муж истекает кровью.
CNN связался с адвокатами Хана, но они были недоступны для комментариев.

Источники в Министерстве иностранных дел Германии также подтвердили CNN «арест сотрудника Генерального консульства в Рио-де-Жанейро».

«Наше посольство в Бразилии и Генеральное консульство в Рио-де-Жанейро находятся в тесном контакте с бразильскими властями, расследующими это дело», — заявили источники в министерстве иностранных дел, добавив, что из-за продолжающихся расследований и по причинам личной конфиденциальности они не могут раскрыть дополнительную информацию.
Источник: CNN
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