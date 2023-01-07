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Питерец.ру » События в мире » Иранские протестующие казнены, а журналист арестован на фоне репрессий после протестов

Иранские протестующие казнены, а журналист арестован на фоне репрессий после протестов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Иранские протестующие казнены, а журналист арестован на фоне репрессий после протестов

По сообщению государственной Fars News, в субботу в Иране казнили двух человек, в результате чего общее число людей, казненных в связи с протестами, охватившими страну с сентября, достигло четырех.

Как сообщает Fars News, Мохаммад Мехди Карами и Сейед Мохаммад Хоссейни были повешены рано утром в субботу. По сообщению иранского судебного информационного агентства Mizan, пара, предположительно принимавшая участие в протестах против режима в прошлом году, была признана виновной в убийстве Сейеда Рухоллы Аджамиана, члена военизированных формирований страны Басидж, в Карадже 3 ноября.

Мохаммад Хоссейн Агаси, адвокат, защищающий Карами, в субботу написал в Твиттере, что Карами не было предоставлено окончательное право поговорить со своей семьей перед казнью. Адвокат добавил, что в среду Карами начал голодовку по выдаче сухих продуктов в знак протеста против того, что чиновники не позволили Агаси представлять его интересы.

В декабре родители Карами обратились в социальные сети с мольбами о его жизни. «Пожалуйста, умоляю вас снять приказ о расстреле с дела моего сына», — сказал отец 21-летнего чемпиона по карате.

Согласно заявлениям как иранских официальных лиц, так и иранских СМИ, проверенным CNN и 1500Tasvir, к смертной казни в Иране был приговорен еще 41 протестующий, но это число может быть намного больше.

Между тем, политический редактор независимой иранской газеты Etemad Online Мехди Бейк был задержан в четверг, согласно сообщению издания. Арест произошел на фоне репрессий со стороны иранских властей после протестов, спровоцированных смертью 22-летней Махсы Амини в прошлом году после того, как она была задержана полицией штата за то, что якобы не носила хиджаб должным образом. С тех пор протесты объединились вокруг целого ряда недовольств авторитарным режимом.

Бейк был задержан представителями министерства информации Ирана, сообщила в пятницу его жена Захра Бейк.

Он был арестован после того, как «побеседовал с семьями нескольких арестованных в ходе продолжающихся демонстраций», как сообщает издание IranWire, выступающее за реформы.

«У журналиста конфисковали мобильный телефон, ноутбук и другие вещи», — написала его жена в Твиттере. Пока неясно, за что арестовали Бейка.

Иранские официальные лица ранее арестовывали некоторых лиц за критику реакции правительства на демонстрации.

Одна из самых известных иранских актрис, Таранех Алидусти, была освобождена под залог в среду, как сообщило государственное агентство ISNA, после того, как она была арестована после ее критики казни протестующего.

Известная как активистка-феминистка, Алидоости в прошлом месяце опубликовала в Instagram свою фотографию без исламского хиджаба и с плакатом с надписью «Женщины, жизнь, свобода», чтобы продемонстрировать поддержку протестному движению.

Алидусти не было официально предъявлено обвинение, но первоначально она была арестована за «отсутствие доказательств своих утверждений» в связи с ее протестом против повешения Мохсена Шекари в прошлом месяце в ходе первой известной казни, связанной с протестами.

Источник: CNN
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