В Афганистане талибы применили водометы против женщин

В субботу группа женщин вышла на улицы города Герат в Афганистане, протестуя против приказа талибов на этой неделе, запрещающего всем студенткам посещать университеты в стране.

На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, видно, как талибы используют водометы для разгона протестующих женщин.

Видно было, как девушки убегали от водометов и скандировали «трусы» в адрес чиновников.

Объявление талибов на этой неделе о приостановке университетского образования для студенток стало последним шагом в продолжающемся подавлении свобод афганских женщин.

Этот шаг был сделан, несмотря на обещание группы, когда она вернулась к власти в прошлом году, уважать права женщин.

Это следует за аналогичным шагом в марте этого года, который запретил девочкам возвращаться в средние школы.

Студенты мужского пола в университетах по всей стране отреагировали на последний запрет на образование, бойкотировав свои экзамены в знак протеста.

«Образование — это обязанность мужчин и женщин», — говорится в заявлении Института высшего образования «Мирваис Ника» в Кандагаре, опубликованном в субботу. «Это основное право и секрет развития и самостоятельности страны».

Учащиеся сначала обратились к властям талибов с просьбой отменить запрет, но «положительного ответа не последовало», заявили в школе, добавив, что «неудовлетворенность и несчастье» подпитывали бойкот.

Один из представителей университета сообщил CNN, что решение студентов бойкотировать вступительные экзамены приведет к тому, что занятия будут приостановлены.

Талибы вернулись к власти в Афганистане в августе 2021 года в результате молниеносного захвата власти после вывода американских войск, ранее правивших страной с 1996 по 2001 год, когда вторжение под руководством США оторвало эту группировку от власти.

В предыдущий период правления группа была печально известна своим отношением к женщинам как к гражданам второго сорта.

Захватив власть в прошлом году, группа дала многочисленные обещания защищать права женщин и девочек.

Но активисты говорят, что талибы нарушили свое слово и снова неуклонно ограничивают свободу женщин.

В субботу группа приказала всем местным и международным неправительственным организациям (НПО) в стране не допускать на работу женщин-сотрудниц. Несоблюдение приведет к отзыву лицензий НПО, говорится в официальном уведомлении министерства.

Представитель сказал CNN, что этот шаг был вызван несоблюдением исламских правил одежды и других законов и правил Исламского Эмирата.

Афганские женщины больше не могут работать в большинстве секторов.

Их права на передвижение также были строго ограничены, а доступ к общественным местам значительно ограничен. Женщины также обязаны полностью прикрывать себя в общественных местах, включая лицо.