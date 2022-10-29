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Австралия репатриирует семьи боевиков ИГИЛ из Сирии

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Австралия репатриировала группу женщин и детей, которые оказались в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии

Австралия репатриировала группу женщин и детей, которые оказались в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии после того, как террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ) потеряла контроль над этим районом в 2019 году.

В заявлении, опубликованном в субботу, министр внутренних дел Австралии Клэр О’Нил сообщила, что группа, состоящая из четырех австралийских женщин и их 13 детей, прибыла в Новый Южный Уэльс.

«В центре внимания была безопасность всех австралийцев, а также безопасность тех, кто участвовал в операции», — сказала она. «Правительство тщательно рассмотрело ряд факторов безопасности, общества и благосостояния при принятии решения о репатриации».

Ранее в этом месяце Канберра заявила, что надеется спасти из лагерей беженцев в Сирии десятки австралийских женщин и детей, которые принадлежали к семьям погибших или заключенных в тюрьму боевиков ИГИЛ.

Четыре женщины якобы приехали из Австралии на Ближний Восток, чтобы выйти замуж за боевиков ИГИЛ.

О’Нил добавил, что австралийские правоохранительные органы «продолжат взаимодействовать» и расследовать дела других членов группы.

«Расследование обвинений в незаконной деятельности будет продолжено», — сказала она.

«Любые выявленные правонарушения могут привести к принятию мер правоохранительными органами».


Источник: CNN
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