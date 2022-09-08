ента новостей

19:58
В Петербурге появится памятник медработникам блокадного Ленинграда
18:20
Марат Хайруллин стал главным героем крупной победы СКА над омским «Авангардом»
17:08
В Петербурге открыли сквер Евгения Зиничева
16:41
По меньшей мере 16 человек погибли из-за проливных дождей, вызвавших оползни в Уганде
16:30
Китайский мегаполис Чэнду снова продлевает блокировку Covid
16:19
В Парголово дебошир угрожал пистолетом водителю автобуса
15:35
В Гатчине пенсионерка передала аферистам 25 тысяч рублей
15:29
В Сертолово пенсионерка отдала аферистам 200 тысяч рублей
15:22
Выпускники магистратуры ФКиО СПбГМТУ – победители и призеры Конкурса ВКР Российского морского Регистра
15:20
Жители Ленобласти отдают дань памяти погибшим в блокаду
15:18
Граффити, падение козырьков и трубы: на что жители Петербурга жалуются Смольному в этом году
15:08
К мемориальной доске Ленинградской армии народного ополчения возложили цветы
15:02
Руководство ГУ МВД России почтило память жертв блокады Ленинграда
13:54
В Петербурге за мошенничество в отношении пенсионерки 18-летнего афериста
13:48
В Петергофе отечественная "Нива" сбила 7-летнего мальчика
13:36
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 17-летнего пешехода
13:25
В Петербурге таксист избил пассажира
13:16
Проект «Билет в будущее» открывает новый учебный год: более миллиона школьников смогут определиться с профессией
13:13
Александр Бельский почтил память жертв блокады Ленинграда
13:10
В Петербурге нетрезвая девушка угнала автомобиль своего знакомого
13:06
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке состава судов «Инженер Л.Г.Смирнов» + «ВЭШ – 12029» + «А.Лагутин»
13:04
В Петрбурге полицейский мотоцикл попал в ДТП
12:54
В Петербурге мужчину втолкнули в квартиру, откуда похитили 4 миллиона рублей и сматфон
10:22
Они хотят ограничить цены на наш газ
09:54
Товары дешевеют
09:11
Когда дадут тепло?
20:24
Фитнес-фестиваль «Живи ярко»
19:35
Зимой снег, летом борщевик: как чиновники Смольного «осваивают» бюджет
17:58
Волейбольная «Ленинградка» в Калиниграде победила и «Заречье-Одинцово», и московский «Луч»
15:53
Награждены самые добрые люди Петербурга
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Китайский мегаполис Чэнду снова продлевает блокировку Covid

Китайский мегаполис Чэнду снова продлевает блокировку Covid

0
39
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Китайский мегаполис Чэнду снова продлевает блокировку Covid, и конца этому не видно

Китайский мегаполис Чэнду во второй раз продлил карантин из-за Covid, и этому не видно конца, поскольку власти пытаются искоренить вспышку, которая продолжается, несмотря на строгие ограничения, которые перевернули бизнес и повседневную жизнь.

Столица юго-западной провинции Сычуань, где проживает 21 миллион человек, Чэнду был закрыт 1 сентября, став крупнейшим китайским мегаполисом, который остановился после болезненного двухмесячного карантина в Шанхае весной. Город также является крупным производственным центром Apple.

В воскресенье, когда общегородское тестирование должно было закончиться, Чэнду продлил блокировку большей части города и приказал провести новые раунды массового тестирования до среды.

Поздно вечером в среду власти объявили, что карантинные меры будут вновь продлены в большинстве районов, охватив 16 миллионов человек. Массовое тестирование будет продолжаться ежедневно, и город стремится ликвидировать инфекции среди населения в течение недели.

Власти не сообщили, когда закончится блокировка, заявив лишь, что ограничения будут «динамически корректироваться в зависимости от развития эпидемии и необходимости (Covid) профилактики и контроля».

Чэнду сообщил о 116 случаях заражения в среду, в результате чего общее количество заболевших за последний месяц достигло почти 1800 — значительная вспышка по стандартам стратегии Китая по борьбе с COVID-19.

«Три дня, три дня и еще три дня, когда может закончиться изоляция?» — написал житель Чэнду на Weibo, китайской платформе, похожей на Twitter.

Некоторые округа запретили онлайн-доставку того, что они назвали «не повседневными предметами первой необходимости», включая чай, кофе, тушеное мясо и барбекю. Согласно правительственным уведомлениям, также было приказано закрыть кафе, пекарни и барбекю.


Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-04-2022, 11:45
Пекин стремится сдержать «мрачную» вспышку Covid-19
26-07-2017, 09:07
Сотрудничество с китайцами
6-09-2022, 09:43
Число погибших в результате землетрясения в Китае возросло до 65 человек
25-10-2021, 12:34
В Китае новые ограничения по Covid-19
3-06-2022, 10:49
Районы Шанхая возвращаются к карантину через день после ослабления ограничений
24-03-2021, 14:00
В Петербурге коронавирусные ограничения продлены до конца апреля

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
63
Сегодня, 13:48
В Петергофе отечественная "Нива" сбила 7-летнего мальчика
0
58
Сегодня, 13:36
В Петербурге автоледи на иномарке сбила 17-летнего пешехода
0
62
Сегодня, 13:04
В Петрбурге полицейский мотоцикл попал в ДТП
0
125
Вчера, 12:22
В Петербурге 16-летний подросток врезался в иномарку
Наверх