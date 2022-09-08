Китайский мегаполис Чэнду снова продлевает блокировку Covid

Китайский мегаполис Чэнду во второй раз продлил карантин из-за Covid, и этому не видно конца, поскольку власти пытаются искоренить вспышку, которая продолжается, несмотря на строгие ограничения, которые перевернули бизнес и повседневную жизнь.

Столица юго-западной провинции Сычуань, где проживает 21 миллион человек, Чэнду был закрыт 1 сентября, став крупнейшим китайским мегаполисом, который остановился после болезненного двухмесячного карантина в Шанхае весной. Город также является крупным производственным центром Apple.

В воскресенье, когда общегородское тестирование должно было закончиться, Чэнду продлил блокировку большей части города и приказал провести новые раунды массового тестирования до среды.

Поздно вечером в среду власти объявили, что карантинные меры будут вновь продлены в большинстве районов, охватив 16 миллионов человек. Массовое тестирование будет продолжаться ежедневно, и город стремится ликвидировать инфекции среди населения в течение недели.

Власти не сообщили, когда закончится блокировка, заявив лишь, что ограничения будут «динамически корректироваться в зависимости от развития эпидемии и необходимости (Covid) профилактики и контроля».

Чэнду сообщил о 116 случаях заражения в среду, в результате чего общее количество заболевших за последний месяц достигло почти 1800 — значительная вспышка по стандартам стратегии Китая по борьбе с COVID-19.

«Три дня, три дня и еще три дня, когда может закончиться изоляция?» — написал житель Чэнду на Weibo, китайской платформе, похожей на Twitter.

Некоторые округа запретили онлайн-доставку того, что они назвали «не повседневными предметами первой необходимости», включая чай, кофе, тушеное мясо и барбекю. Согласно правительственным уведомлениям, также было приказано закрыть кафе, пекарни и барбекю.



