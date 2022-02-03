12 человек были найдены замерзшими насмерть, что вызвало дипломатический конфликт между Турцией и Грецией

Двенадцать мигрантов были найдены мертвыми в небольшом турецком городке недалеко от границы с Грецией, сообщили официальные лица в среду, через неделю после того, как редкий зимний шторм накрыл обе страны снегом.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что дюжина мигрантов замерзла насмерть в Ипсале, приграничном городе, который часто используют мигранты, стремящиеся попасть в Европейский Союз.

Откуда пришли мигранты и почему они оказались в холодных условиях, остается неясным, но Греция и Турция обвиняют друг друга в трагедии.

Сойлу заявил в Твиттере, что греческие пограничники отказали группе в приеме и сняли обувь и одежду. Он разместил в Твиттере размытые изображения, на которых были видны мертвые тела по меньшей мере восьми человек, частично одетые и лежащие в грязи.

Сойлу назвал греческий пограничный патруль и подразделения головорезами и сказал, что Европейский Союз «безнадежен, слаб и лишен гуманных чувств».

Однако министр иммиграции Греции Нотис Митарачи отверг обвинения Сойлу в правонарушениях.

«Гибель 12 мигрантов на турецкой границе недалеко от Ипсалы — это трагедия», — говорится в заявлении. «Но правда, стоящая за этим инцидентом, не имеет ничего общего с ложной пропагандой, которую продвигает мой коллега».

Митарачи сказал, что мигранты «так и не добрались до границы».

«Любое предположение, что они сделали или действительно были оттеснены обратно в Турцию, — полная ерунда», — сказал он. «Вместо того, чтобы выдвигать необоснованные претензии, Турция должна выполнять свои обязательства и работать над предотвращением этих опасных путешествий».

Министерство иностранных дел Греции не сразу ответило на запрос CNN о комментариях по поводу обвинений Турции.

12 мигрантов были частью группы из 22 человек. В заявлении региональных властей говорится, что они все еще ищут оставшихся 10 и что они начали расследование инцидента.

Совет Европы и сами мигранты в течение многих лет утверждали, что греческая береговая охрана и пограничные патрули оттесняют мигрантов, иногда в море. Хотя Агентство ООН по правам человека задокументировало «заслуживающие доверия сообщения» о таких инцидентах, правительство Греции неоднократно их отрицало.