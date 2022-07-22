Войска Шри-Ланки сносят лагерь протестующих возле офиса президента

Полиция и вооруженные силы Шри-Ланки насильственно выгнали антиправительственных демонстрантов, разбивших лагерь возле президентского офиса в Коломбо, в ходе предрассветного рейда в пятницу по приказу нового президента страны.

Сообщения в социальных сетях показали, как офицеры, одетые в защитное снаряжение, сносят палатки протеста и арестовывают демонстрантов у президентских офисов в Галле-Фейс через два дня после того, как пострадавшая от кризиса страна привела к присяге нового лидера.

Бывший премьер-министр Ранил Викремесингхе был официально приведен к присяге в качестве президента страны в среду и опубликовал «Чрезвычайный вестник», призывающий вооруженные силы поддерживать общественный порядок.

Представитель полиции SSP Нихал Талдува подтвердил, что девять человек были арестованы и предстанут перед судом в пятницу.

Протестующие в течение нескольких месяцев располагались лагерем возле президентского офиса, требуя отставки бывшего президента Готабая Раджапакса, который бежал из страны рано утром 13 июля, и Викремесингхе, ключевого союзника Раджапкса.

Оба мужчины руководили экономическим кризисом, из-за которого 22 миллиона человек в стране с трудом могли купить топливо, продукты питания и предметы первой необходимости.

В пятницу Викремесингхе привел к присяге Динеша Гунавардена, еще одного союзника Раджапакса, в качестве премьер-министра. Викремесингхе и Гунавардена были одноклассниками в элитном Королевском колледже Коломбо.

Команда CNN в столице подтвердила, что после утреннего рейда ситуация на улицах была спокойной, но на основном месте протеста и вокруг него оставалось большое количество военных и полицейских.

Все дороги и переулки, ведущие в этот район, были оцеплены и охранялись силами безопасности.

Вооруженные силы теперь охраняют вход в президентский секретариат и, по-видимому, полностью контролируют здание. Баннеры, которые висели на крыше секретариата, также были удалены.

Некоторые наблюдатели выразили обеспокоенность по поводу уровня силы, использованной в ходе рейда.

Коллегия адвокатов Шри-Ланки также заявила в своем заявлении, что она «решительно и безоговорочно» осуждает «применение силы и насилия» властями «при нападении на протестующих».

Комиссия по правам человека Шри-Ланки также осудила рейд, назвав его «жестоким и подлым нападением на мирных демонстрантов» и «полным нарушением основных прав людей».

Озабоченность выразили также американские и британские дипломаты.

«Мы призываем власти к сдержанности и немедленному доступу к медицинской помощи пострадавшим», — написала в Твиттере посол США в Шри-Ланке Джули Чанг.

Верховный комиссар Великобритании в Шри-Ланке Сара Халтон была «очень обеспокоена» сообщениями о подавлении протестов.

«Мы ясно дали понять важность права на мирный протест», — добавила она.