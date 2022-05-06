Карин Жан-Пьер станет новым пресс-секретарем Белого дома, когда Джен Псаки покинет свою должность на следующей неделе, объявил президент Джо Байден в своем заявлении в четверг, став первым чернокожим и не ЛГБТК-человеком, занявшим этот пост.
Жан-Пьер в настоящее время является первым заместителем пресс-секретаря Белого дома.
Жан-Пьер официально приступит к работе после последнего дня Псаки, который будет 13 мая. CNN сообщил в апреле, что Псаки планировала оставить свою роль ради одной из MSNBC.
В мае прошлого года Жан-Пьер стала второй чернокожей женщиной в истории, которая провела ежедневный брифинг для прессы. Она работала в старшей группе по связям с общественностью Белого дома с тех пор, как Байден вступил в должность, а до этого была советником его кампании и руководителем аппарата нынешнего вице-президента Камалы Харрис.
В семью Жан-Пьера входят ее партнер, национальный корреспондент CNN Сюзанна Мальво, и их дочь.
Она добавила: «Это честь и привилегия быть за этой трибуной».
Жан-Пьер также нашла время, чтобы поблагодарить Псаки.
Жан-Пьер знакома со своей новой ролью. Она часто бывает в комнате, когда Псаки информирует репортеров, заменяет ее на кафедре, а также болтает с репортерами, путешествующими с Байденом на борту Air Force One.
Уход Псаки неудивителен, учитывая, что она публично заявила о своем плане уйти после года работы. На ее место рассматривались кандидатуры нескольких кандидатов, включая представителя Пентагона Джона Кирби, который стал заметным лицом администрации на брифингах и на кабельном телевидении с тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину.
На брифинге в Белом доме в четверг заметно взволнованная Псаки пригласила Жан-Пьер подняться с ней на подиум, и две женщины обнялись, пока Псаки рассказывала о квалификации Жан-Пьер и важности ее принятия на работу.
Псаки также подробно рассказала о карьере Жан-Пьера, назвав ее «замечательным» человеком с «десятилетним опытом».