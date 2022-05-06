Карин Жан-Пьер станет новым пресс-секретарем Белого дома, когда Джен Псаки покинет свою должность на следующей неделе, объявил президент Джо Байден в своем заявлении в четверг, став первым чернокожим и не ЛГБТК-человеком, занявшим этот пост.

Жан-Пьер в настоящее время является первым заместителем пресс-секретаря Белого дома.

«Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестностью, необходимыми для этой сложной работы, но и продолжит лидировать в распространении информации о работе администрации Байдена-Харриса от имени американского народа», — говорится в заявлении Байдена. добавив, что «Джен Псаки установила стандарт порядочности, уважения и приличия в брифинге Белого дома».

Жан-Пьер официально приступит к работе после последнего дня Псаки, который будет 13 мая. CNN сообщил в апреле, что Псаки планировала оставить свою роль ради одной из MSNBC.

В мае прошлого года Жан-Пьер стала второй чернокожей женщиной в истории, которая провела ежедневный брифинг для прессы. Она работала в старшей группе по связям с общественностью Белого дома с тех пор, как Байден вступил в должность, а до этого была советником его кампании и руководителем аппарата нынешнего вице-президента Камалы Харрис.

В семью Жан-Пьера входят ее партнер, национальный корреспондент CNN Сюзанна Мальво, и их дочь.

«Я все еще обдумываю это, потому что, как сказала Джен, наверху это исторический момент, и я не забыл его. Я понимаю, насколько это важно для многих людей. Так много разных сообществ, что я стою на их плечах», — сказала Жан-Пьер.

Она добавила: «Это честь и привилегия быть за этой трибуной».

Жан-Пьер также нашла время, чтобы поблагодарить Псаки.

«Она была просто замечательным коллегой, другом, наставником в течение последних полутора лет, и я не думаю, что был бы здесь без стольких людей, но включая ее, и она просто удивительный человек, — сказала Жан-Пьер.

Жан-Пьер знакома со своей новой ролью. Она часто бывает в комнате, когда Псаки информирует репортеров, заменяет ее на кафедре, а также болтает с репортерами, путешествующими с Байденом на борту Air Force One.

Уход Псаки неудивителен, учитывая, что она публично заявила о своем плане уйти после года работы. На ее место рассматривались кандидатуры нескольких кандидатов, включая представителя Пентагона Джона Кирби, который стал заметным лицом администрации на брифингах и на кабельном телевидении с тех пор, как Россия начала свое вторжение в Украину.

На брифинге в Белом доме в четверг заметно взволнованная Псаки пригласила Жан-Пьер подняться с ней на подиум, и две женщины обнялись, пока Псаки рассказывала о квалификации Жан-Пьер и важности ее принятия на работу.

«Я просто хочу воспользоваться возможностью, чтобы поздравить моего друга, моего коллегу, моего партнера по правде, Карин Жан-Пьер, следующего пресс-секретаря Белого дома», — сказала Псаки журналистам в Белом доме.

Она добавила: «Она будет первой чернокожей женщиной, первым представителем ЛГБТК+, который будет исполнять эту роль, и это удивительно, потому что репрезентация имеет значение, и она собирается, она даст голос многим и позволит и покажет так много того, что это действительно возможно, когда вы усердно работаете и мечтаете о большем, и это важно, и ... мы должны отпраздновать это».

Псаки также подробно рассказала о карьере Жан-Пьера, назвав ее «замечательным» человеком с «десятилетним опытом».

«Я просто не могу дождаться, когда увижу, как она засияет на подиуме. Так что поздравляю, и я не могу дождаться, когда ты привнесешь свой собственный стиль и блеск в эту работу», — сказала Псаки.