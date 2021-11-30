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Перебежчик из Северной Кореи был пойман в Китае

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Перебежчик из Северной Кореи был пойман в Китае после более чем 40 дней в бегах

Перебежчик из Северной Кореи, сбежавший из тюрьмы на северо-востоке Китая, был вновь схвачен властями после более чем 40 дней в бегах на резких зимних холодах.
По сообщениям государственных СМИ, 39-летний мужчина, которого китайские власти опознали как Чжу Сяньцзянь, дожил всего два года до отбытия наказания, когда организовал побег, который стал вирусным.
Судебные документы подробно описывают, что Чжу был северокорейским шахтером, который переплыл реку в китайскую деревню в городе Тюмень, провинция Цзилинь в 2013 году. Позже в том же году он был арестован, а в 2014 году был приговорен к 11 годам тюремного заключения за незаконное пересечение границы. , кража и грабеж, с последующей депортацией по решению суда.

Чжу, чей приговор был уменьшен вдвое из-за хорошего поведения, 18 октября освободился из тюрьмы в городе Цзилинь. Его драматический побег, заснятый на видео, включал использование веревки, чтобы повредить электрический забор, и прыжок с высокой тюрьмы. стена, вызвали в Интернете слухи о том, что Чжу был бывшим военнослужащим Северной Кореи.

Соответствующий хэштег на Weibo, китайской версии Twitter, с тех пор собрал более 800 миллионов просмотров.
Власти предложили вознаграждение в размере более 23000 долларов за его поимку, а позже повысили его до более чем 100000 долларов, что более чем в 350 раз превышает среднемесячный доход местных жителей.

В воскресенье полиция Цзилиня сообщила в заявлении, что Чжу был задержан около 10 часов утра по местному времени, но не сообщила никаких подробностей.
На видеозаписи его ареста, опубликованной государственным изданием Global Times, офицеры полиции видят, как истощенный Чжу безвольно несет за руки и ноги на скамье подсудимых. На связанных кадрах можно было слышать, как он плакал, когда его затащили в машину. Считается, что Чжу был ранен в одну ногу и отправлен в больницу для лечения.
Некоторые пользователи Weibo выразили удивление по поводу того, что Чжу смог выжить так долго на морозе, когда за последние 10 дней температура опускалась ниже нуля.
По данным Human Rights Watch, перебежчики из Северной Кореи, которых отправляют обратно на родину, могут столкнуться с серьезными последствиями, включая пытки и сексуальное насилие.

По сообщениям государственных СМИ, во время розыска Чжу полиция по ошибке арестовала еще одного человека, который имел прискорбное сходство с Чжу, пять раз в течение трех дней.

«Моя первая реакция заключается в том, что парень, который выглядит так же, как он, наконец-то может быть свободен», - прокомментировал один пользователь под постом Global Times об аресте Чжу.
Источник: CNN
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