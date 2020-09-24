Почему Лукашенко провел закрытую инаугурацию

«Питерец.ру» сообщает, что белорусский президент Александр Лукашенко провел инаугурацию в закрытом режиме. На мероприятии присутствовало несколько сотен человек.

Политолог Дмитрий Солонников считает, что Лукашенко принял верное решение. Глава Белоруссии продемонстрировал свою неготовность идти на поводу оппозиции. Лукашенко показал, что не пойдет с ними на переговоры.

Александр Григорьевич не позволил превратить инаугурацию в повод для очередных митингов и протестов. Потому это мероприятие прошло без какого-либо анонса. От Лукашенко потребовалось политическое решение, которое он и принял.

Напоминаем, что ситуация в Белоруссии накалилась после выборов. По стране прошла волна протестов.