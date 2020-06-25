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Питерец.ру » Спорт » Вагнер Лав вместо ЦСКА отправился в «Кайрат»

Вагнер Лав вместо ЦСКА отправился в «Кайрат»

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
globallookpress.com
Громкого возвращения в столичный клуб не произошло: знаменитый бразилец выбрал Казахстан.  

«Питерец.ру» не нашёл подтверждения перехода Вагнера Лава в «Кайрат» на интернет-странице клуба, но сам футболист уже обо всём заявил. Очередного возвращения в стан московских армейцев не будет: 36-летний футболист может стать новобранцем «Кайрата». Есть мнение, что ЦСКА отказался подписывать контракт со свободным агентом Вагнером Лавом потому, что бразильца нельзя было быстро заявить в возобновившийся чемпионат РПЛ.

Поражение от «Зенита» выявило все проблемы нынешнего ЦСКА. Фактически бросил команду и едва ли не покинул пределы России формально ещё главный тренер Виктор Гончаренко. Спортивные СМИ уверены, что к следующему матчу армейцев столицы готовит уже Сергей Овчинников, котором и придётся завершать сезон вместо Гончаренко.

Приход Вагнера Лава на фоне всех нынешних проблем ЦСКА мог бы стать сильным имиджевым ходом. Но финансовые соображения перевесили: агент бразильца подтвердил, что предложение «Кайрата» оказалось самым серьёзным. Помимо ЦСКА Вагнер Лав выступал за три бразильских клуба, играл в чемпионатах Франции, Турции и Китая.

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