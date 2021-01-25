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Питерец.ру » Общество » Вас заблокировали в соцсетях – что делать?

Вас заблокировали в соцсетях – что делать?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
urank.ru
Специалист рассказала, что делать, если заблокировали ваш аккаунт в социальной сети

«Питерец.ру» сообщает, что специалист по цифровому маркетингу Маргарита Ткаченко рассказала, как решить проблему блокировки аккаунта в социальных сетях. По ее словам, решение о такой блокировке принимает робот.

Но, чтобы разблокировать аккаунт, вам нужно попытаться понять причину бана. После этого необходимо связаться со службой поддержки. Когда в заявке содержится конкретика, вопрос может решиться быстрее.

В большинстве случаев пользователя просят подтвердить свою личность. В зависимости от соцсети вам придется прислать документ или фотографию, которая совпадает с том, что размещена на странице. Еще Ткаченко порекомендовала внимательно читать текст пользовательского соглашения.

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