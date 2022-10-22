В Невском районе мужчину незаконно удерживали в собственной квартире

В минувший четверг около 11 часов 00 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение о том, что в квартире дома 111 по улице Бабушкина посторонний мужчина угрожает убийством 58-летнему собственнику квартиры.

Прибывшим на место происшествия нарядом ППС, задержан 37-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись двумя кухонными ножами, угрожал убийством и требовал, чтобы брат удерживаемого в квартире вернул ему долг.

Сотрудники полиции убедили нарушителя открыть дверь, после чего он был задержан. Изъяты 2 ножа.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.