В Петербурге поймали мигранта, подозреваемого вкражах у пенсионерок на Смоленском кладбище

27 июля 2024 года к полицейским Василеостровского района Петербурга с заявлением обратилась 84-летняя женщина. Пенсионерка сообщила о том, что на Смоленском кладбище у нее украли сумку, в которой находились 5000 рублей, паспорт, мобильный телефон «Ксиоми» и ключи от квартиры.

Аналогичное заявление поступило в полицию на следующий день от 85-летней пенсионерки.

В похищенной у нее сумке были документы и 1 700 рублей.

По обоим фактам следователями возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

30 июля около 14 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома 42 по улице Кораблестроителей по подозрению в совершении обеих краж сотрудниками уголовного розыска был задержан 33-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Подозреваемого посестили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.