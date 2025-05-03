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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине поймали похитителя ящика с пожертвованиями из церкви

В Пушкине поймали похитителя ящика с пожертвованиями из церкви

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали подозреваемого в похищении ящика с пожертвованиями из церкви в Фуражном переулке в Пушкине

Вчера, 2 мая мая в отделение полиции Пушкинского района Санкт-Петербурга обратился охранник церкви Сергия Радонежского с заявлением о краже. Он сообщил, что в тот же день из храма, расположенного в Фуражном переулке, из здания под номером 4/8, украли ящик для сбора пожертвований.

В тот же день вечером, в 21:15, возле дома номер 14 по Магазейной улице в городе Пушкине, благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска, был задержан подозреваемый. Им оказался 32-летний местный житель, который, к тому же, находился в нетрезвом состоянии.

Задержанного доставили в полицейский участок, где на него составили протоколы об административных правонарушениях по статьям 20.21 и 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район, кража, видео
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