В Петербурге задержали пьяную женщину, которая в магазине размахивала пневматическим пистолетом

Накануне ранним утром, 1 декабря 2023 года около 05 часов 45 минут специалист службы безопасности магазина, расположенного на Ленинском проспекте, обратился к полицейским Красносельского района Петербурга с тревожной информацией. Он сообщил, что сотрудники магазина задержали женщину, находившуюся в нетрезвом состоянии и размахивавшую пневматическим пистолетом. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали 34-летнюю жительницу района, которая оказалась в состоянии алкогольного опьянения.

При досмотре ее личных вещей был обнаружен и изъят пневматический пистолет. В целях проведения экспертизы оружие было изъято. Задержанная была доставлена в полицейский участок, где в отношении нее составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья касается мелкого хулиганства.

В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.