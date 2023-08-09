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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве в прошлом году

В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве в прошлом году

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Опубликовал: Anton78
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Петербургские полицейские задержали подозреваемого в убийстве жителя Волховского района Ленобласти, совершенном в прошлом году

7 февраля 2023 к полицейским Волховского района Ленинградской областиобратилась 58-летняя женщина с заявлением о безвестном исчезновении 52-летнего супруга. Она сообщила правоохранителям, что он перестал выходить на связь с 30 мая 2022 года, и с тех пор него местонахождение неизвестно.
Полицейские установили, что в конце мая 2022 года супруг заявительницы, находясь дома, распивал спиртные напитки совместно с 51-летним ранее неоднократно судимым, не имеющим постоянного места жительства и регистрации уроженцем Нижегородской области.
В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину дома не менее 3 ударов кухонным ножом в сердце и печень. Пострадавший скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело в ковер и, с наступлением темноты, сбросил его в дренажную канаву на близлежащем участке, после чего присыпал землей, накрыл ветками и мусором.
Затем, вернувшись в дом, замыл следы крови и покинул место происшествия, захватив с собой кухонный нож и мобильный телефон жертвы.
По дороге он выбросил все это в ручей.
Вчера подозреваемый был задержан сотрудниками управления уголовного розыска регионального Главка и их коллегами из Волховского района Ленинградской области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
В ходе проверки показаний на месте в дренажной канаве был обнаружен труп.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район убийство
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