В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве в прошлом году

7 февраля 2023 к полицейским Волховского района Ленинградской областиобратилась 58-летняя женщина с заявлением о безвестном исчезновении 52-летнего супруга. Она сообщила правоохранителям, что он перестал выходить на связь с 30 мая 2022 года, и с тех пор него местонахождение неизвестно.

Полицейские установили, что в конце мая 2022 года супруг заявительницы, находясь дома, распивал спиртные напитки совместно с 51-летним ранее неоднократно судимым, не имеющим постоянного места жительства и регистрации уроженцем Нижегородской области.

В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого гость нанес хозяину дома не менее 3 ударов кухонным ножом в сердце и печень. Пострадавший скончался на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело в ковер и, с наступлением темноты, сбросил его в дренажную канаву на близлежащем участке, после чего присыпал землей, накрыл ветками и мусором.

Затем, вернувшись в дом, замыл следы крови и покинул место происшествия, захватив с собой кухонный нож и мобильный телефон жертвы.

По дороге он выбросил все это в ручей.

Вчера подозреваемый был задержан сотрудниками управления уголовного розыска регионального Главка и их коллегами из Волховского района Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В ходе проверки показаний на месте в дренажной канаве был обнаружен труп.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.