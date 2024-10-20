В Приозерске поймали стрелка из «травмата» в парадной дома

Накануне вечером, 19 октября 2024 года около 19 часов к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация от жительницы дома 32 по улице Гоголя в городе Приозерск о том, что сосед бегает по парадной с пистолетом и ломится к ней в квартиру.

Прибывшие на место полицейские задержали 79-летнего местного жителя, который в парадной дома по этому адресу произвел два выстрела из травматического пистолета.

Травматический пистолет и магазин с патронами у мужчины изъяли, а самого доставили для разбирательств в отдел полиции.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.