Накануне вечером, 19 октября 2024 года около 19 часов к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация от жительницы дома 32 по улице Гоголя в городе Приозерск о том, что сосед бегает по парадной с пистолетом и ломится к ней в квартиру.
Прибывшие на место полицейские задержали 79-летнего местного жителя, который в парадной дома по этому адресу произвел два выстрела из травматического пистолета.
Травматический пистолет и магазин с патронами у мужчины изъяли, а самого доставили для разбирательств в отдел полиции.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
В Приозерске поймали стрелка из «травмата» в парадной дома
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Опубликовал: Anton78
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В Приозерске полицейские задержали стрелка из «травмата» в парадной дома 32 по улице Гоголя
Накануне вечером, 19 октября 2024 года около 19 часов к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация от жительницы дома 32 по улице Гоголя в городе Приозерск о том, что сосед бегает по парадной с пистолетом и ломится к ней в квартиру.
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