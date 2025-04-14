Конфликт посетителей ресторана на Южной дороге закончился поножовщиной

Накануне ночью, 13 апреля около 03 часов 25 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение из больницы о том, что часом ранее бригадой скорой помощи из травмпункта был доставлен и госпитализирован 24-летний житель города Пушкин с колото резаной раной грудной клетки.

Сотрудники полиции установили, что накануне около 01 часа20 минут, молодой человек, находясь в ресторане в доме 16 по Южной дороге, в результате внезапно возникшей ссоры получил ножевое ранение от неизвестного.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого в указанном преступлении и доставили в отдел полиции.

Им оказался 49-летний житель Василеостровского района, работающий мясником в одном из торговых центров.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.