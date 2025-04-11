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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали напавшего на подростка на Большой Монетной улице

Полицейские задержали напавшего на подростка на Большой Монетной улице

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Опубликовал: Антон78
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Полицейскими Петроградского района задержан подозреваемый в нападении на школьника на Большой Монетной улице

Ранее сообщалось, что вечером 9 апреля, около 17 часов 50 минут к полицейским Петроградского района Петербурга из поликлиники поступила телефонограмма о том, что к ним обратился 14-летний школьник с различными травмами, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Медикам пострадавший рассказал, что днем возле дома 2 по улице Большой Монетной его избили неизвестные.

В этот же день в полицию с заявлением обратилась мать пострадавшего школьника. 

Полицейские установили, что поводом для избиения стала переписка в сети интернет, содержавшая сообщения оскорбительного характера.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Вчера днем, 10 апреля около 14 часов 00 минут возле дома 2 по Большой Монетной улице сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 16-летнего подростка, который у дома 29 по Кронверкской улице в ходе конфликта избил интернет - оппонента, а также угрожал ему аэрозольным устройством.

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Принимаются меры к задержанию второго нападавшего. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петроградский район, телесные повреждения
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