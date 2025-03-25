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Питерец.ру » Происшествия » В Сертолово мужчина пытался ограбить банк

В Сертолово мужчина пытался ограбить банк

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские ищут налетчика-неудачника, пытавшегося напасть на банк в Сертолово

В минувшее воскресенье, 23 марта к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 37-летний бухгалтер-кассир банка, расположенного в доме 9 корпус 2 по улице Молодцова в городе Сертолово и сообщил совершенном нападении на отделение банка. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещении банка к окну кассы подошел неизвестный и угрожая газовым баллончиком кассиру, потребовал отдать ему деньги. Однако получив отказ, ничего не похитив ушел. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицейские принимают меры к розыску налетчика.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, разбойное нападение
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