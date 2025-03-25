В Сертолово мужчина пытался ограбить банк

В минувшее воскресенье, 23 марта к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 37-летний бухгалтер-кассир банка, расположенного в доме 9 корпус 2 по улице Молодцова в городе Сертолово и сообщил совершенном нападении на отделение банка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что в помещении банка к окну кассы подошел неизвестный и угрожая газовым баллончиком кассиру, потребовал отдать ему деньги. Однако получив отказ, ничего не похитив ушел.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой).

Полицейские принимают меры к розыску налетчика.