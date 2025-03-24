на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода

Сегодня вечером, 24 марта около 21 часа 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта трамвай сбил пешехода.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 65-летняя женщина, управляя трамваем, двигаясь около дома 126 по Бухарестской улице, вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 38-летнюю женщину, двигавшуюся параллельно ходу движения трамвая.

В результате дорожного происшествия женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.