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Питерец.ру » Происшествия » на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода

на Бухарестской улице трамвай сбил пешехода

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с участием трамвая и пешехода на Бухарестской улице

Сегодня вечером, 24 марта около 21 часа 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информация о том, что на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта трамвай сбил пешехода.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 65-летняя женщина, управляя трамваем, двигаясь около дома 126 по Бухарестской улице, вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 38-летнюю женщину, двигавшуюся параллельно ходу движения трамвая. 

В результате дорожного происшествия женщина-пешеход получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии. 

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район, ДТП, трамвай, пострадавший пешеход
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