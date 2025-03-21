В Мурино выстрелили по прохожему из автомобиля

Накануне утром, 20 марта около 08 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ранении мужчины у дома 26 по Садовой улице в городе Мурино.

Позже к полицейским поступило сообщение из больницы о доставлении 48-летнего пострадавшего с ранением левой голени.

Сотрудниками полиции было установлено, что в пострадавшего выстрелил неизвестный из пневматического пистолета, проезжавший мимо на автомашине.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейскими принимаются необходимые меры к розыску и задержанию стрелка.