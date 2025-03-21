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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино выстрелили по прохожему из автомобиля

В Мурино выстрелили по прохожему из автомобиля

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские разыскивают стрелявшего по прохожему из автомобиля на Садовой улице в Мурино

Накануне утром, 20 марта около 08 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о ранении мужчины у дома 26 по Садовой улице в городе Мурино. 

Позже к полицейским поступило сообщение из больницы о доставлении 48-летнего пострадавшего с ранением левой голени.

Сотрудниками полиции было установлено, что в пострадавшего выстрелил неизвестный из пневматического пистолета, проезжавший мимо на автомашине.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейскими принимаются необходимые меры к розыску и задержанию стрелка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, стрельба
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