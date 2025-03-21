В Приморском районе празднование дня рождения закончилось стрельбой из «травмата»

Вчера ночью, 20 марта к полицейским Приморского района Петербурга поступила информация о травматическом ранении мужчины в квартире дома 1 корпус 3 по Ушаковской набережной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в квартире 51-летнего мужчину с огнестрельными ранениями головы, груди и шеи. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию.

В результате проводимой проверки сотрудники полиции установили, что в квартире проходило празднование дня рождения 38-летней хозяйки и в какой-то момент между находившимся в гостях 37-летним мужем ее сестры и 51-летним сожителем именинницы возник конфликт на фоне распития спиртных напитков. В ходе конфликта муж сестры выстрелил 5 раз в сторону своего оппонента из травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле «Лэнд Ровер Рендж Ровер».

Около 4 часов утра автомашину без водителя обнаружили возле дома 62 по Парашютной улице.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, 105 УК РФ (покушение на убийство).

Полицейскими приняты меры к розыску подозреваемого в этом преступлении.