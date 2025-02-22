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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержали одного из хулиганов, устроивших дебош в магазине

В Приморском районе задержали одного из хулиганов, устроивших дебош в магазине

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Опубликовал: Антон78
Фото:
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Полицейские Приморского района задержали одного из устроителей дебоша в сетевом магазине на Планерной улице

Накануне днем, 21 февраля около 12 часов 35 минут к полицейским Приморского района Петербурга обратился директор универсама, расположенного в доме 25 по Планерной улице и сообщил о том, что в торговом зале неизвестный распылил газ из перцового баллончика.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что двое неизвестных при отказе им в продаже алкогольной продукции, произвели 5 выстрелов в воздух из пневматического оружия, после чего ударили 22-летнего грузчика и распылили в ему в лицо содержимое перцового баллончика и скрылись с места происшествия.

Пострадавший грузчик за медицинской помощью не обращался. 

Вечером того же дня, около 18 часов 00 минут у дома 52 по Богатырскому проспекту по месту жительства сотрудник уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 20-летнего местного жителя, у которого изъяли пневматический пистолет и передали на экспертизу. 

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Принимаются необходимые меры к установлению и задержанию второго дебошира.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район, стрельба, хулиганство, пневматика, видео
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