На Литейном мосту электросамокатчик пострадал в лобовом ДТП с иномаркой

Накануне поздним вечером, 18 февраля около 23 часов 25 минут к полицейским поступила информация о ДТП с пострадавшим на Литейном мосту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 32-летний мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген Поло», двигаясь по Литейному мосту, совершил наезд на 20-летнего электровелосипедиста, который двигался ему навстречу по трамвайным путям.

В результате дорожного происшествия электробайкер получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полиция проводит проверку.