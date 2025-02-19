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Питерец.ру » Происшествия » На Литейном мосту электросамокатчик пострадал в лобовом ДТП с иномаркой

На Литейном мосту электросамокатчик пострадал в лобовом ДТП с иномаркой

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП на Литейном мосту

Накануне поздним вечером, 18 февраля около 23 часов 25 минут к полицейским поступила информация о ДТП с пострадавшим на Литейном мосту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 32-летний мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген Поло», двигаясь по Литейному мосту, совершил наезд на 20-летнего электровелосипедиста, который двигался ему навстречу по трамвайным путям.

В результате дорожного происшествия электробайкер получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД
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