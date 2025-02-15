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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге представитель кочевого народа похитил «iPhone» и перевел себе деньги через мобильный банк

В Петербурге представитель кочевого народа похитил «iPhone» и перевел себе деньги через мобильный банк

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали представителя кочевого народа, подозреваемого в краже «iPhone» и хищении денег через мобильный банк

18 января к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 47-летней жительницы дома 21 по Арцеуловской аллеи. Женщина рассказала стражам порядка о том, что неизвестный похитил принадлежащий ей смартфон «iPhone 15 pro maks», после чего, получив доступ к ее мобильному банку, перевел со счета 7 000 рублей. 

Сумма общего ущерба составила 137 000 рублей. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). 

Вчера раним утром, 14 февраля около 06 часов 50 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска Центрального района по подозрению в совершении указанного преступления в одном из домов по Ропшинскому шоссе в деревне Кипень задержали 20-летнего ранее судимого представителя кочевого народа. 

Похищенный телефон изъяли. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район, кража, цыгане
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