В Петербурге представитель кочевого народа похитил «iPhone» и перевел себе деньги через мобильный банк

18 января к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 47-летней жительницы дома 21 по Арцеуловской аллеи. Женщина рассказала стражам порядка о том, что неизвестный похитил принадлежащий ей смартфон «iPhone 15 pro maks», после чего, получив доступ к ее мобильному банку, перевел со счета 7 000 рублей.

Сумма общего ущерба составила 137 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера раним утром, 14 февраля около 06 часов 50 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска Центрального района по подозрению в совершении указанного преступления в одном из домов по Ропшинскому шоссе в деревне Кипень задержали 20-летнего ранее судимого представителя кочевого народа.

Похищенный телефон изъяли.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.