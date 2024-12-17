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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший

В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Тосненского района проводят проверку по факту ДТП на 634-ом километре трассы М-11 «Новгород-СПб» 

Сегодня утром, 17 декабря около 10 часов 20 минут на 634-ом километре трассы М-11 «Новгород - Санкт-Петербург», в Тосненском районе Ленинградской области 54-летний мужчина, управляя тонаром «Скания» неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося  автомобиля «КАМАЗ» под управлением 55-летнего водителя и совершил попутное столкновение с ним.

В результате дорожного происшествия пострадал водитель «Скании», которого в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. 

Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП
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