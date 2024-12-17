В Ленобласти столкнулись две фуры. Есть пострадавший

Сегодня утром, 17 декабря около 10 часов 20 минут на 634-ом километре трассы М-11 «Новгород - Санкт-Петербург», в Тосненском районе Ленинградской области 54-летний мужчина, управляя тонаром «Скания» неправильно выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «КАМАЗ» под управлением 55-летнего водителя и совершил попутное столкновение с ним.

В результате дорожного происшествия пострадал водитель «Скании», которого в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.