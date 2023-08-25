В Невском районе задержали наркокурьера с крупной партией зелья

Вечером в минувшую среду около 19 часов 30 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Главка возле дома 195 по проспекту Обуховской обороны, в Невском районе Петербурга остановлен автомобиль «Шевроле Лачетти», под управлением 37-летнего владельца.

В ходе осмотра в салоне транспортного средства был обнаружен и изъят полимерный пакет с амфетамином массой почти 200 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов)

Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.