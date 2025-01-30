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Питерец.ру » Происшествия » В Красном Селе задержали за разбойное нападение жителя Воронежской области

В Красном Селе задержали за разбойное нападение жителя Воронежской области

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали жителя Воронежской области по подозрению в разбойном нападении  на прохожего в Красном Селе

28 января к полицейским Красносельского района Петербурга поступило заявление от  32-летнего жителя города Красное Село. Мужчина рассказал правоохранителям, что возле дома 57 по проспекту Ленина неизвестный, распылив в его сторону содержимое перцового  газового  баллончика, силой отобрал у него мобильный телефон  и кошелек с банковскими картами, после чего с места происшествия скрылся.

Сумма ущерба заявителем была оценена в 15 112 рублей. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). 

Вчера, 29 января в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска около дома 102 по проспекту  Ленина в Красном Селе по подозрению в совершении указанного  преступления задержали ранее судимого 41-летнего жителя Воронежской области. 

Похищенное частично изъяли.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
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