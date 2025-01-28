В Ленобласти поймали жителя Ломоносова за незаконный оборот запрещенных веществ

В декабре 2024 года сотрудники полиции в лесном массиве на территории деревни Волжани Бокситогорского района Ленобласти обнаружили тайник – «закладку» с запрещенными веществами общей массой 24 860 граммов.

Проведенная экспертиза показала, в тайнике находились прекурсоры для создания наркотических средств.

10 января следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 228.4 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ).

Вчера, 27 января 2025 года по подозрению в совершении указанного преступления оперативниками был задержан 43-летний житель города Ломоносов.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление соучастников и иных фактов противоправной деятельности задержанного.