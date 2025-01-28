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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти поймали жителя Ломоносова за незаконный оборот запрещенных веществ

В Ленобласти поймали жителя Ломоносова за незаконный оборот запрещенных веществ

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Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Жителя города Ломоносов задержали по подозрению в  незаконном обороте запрещенных веществ

В декабре 2024 года сотрудники полиции в лесном массиве на территории деревни Волжани Бокситогорского района Ленобласти обнаружили тайник – «закладку» с запрещенными веществами общей массой 24 860 граммов. 

Проведенная экспертиза показала, в тайнике находились прекурсоры для  создания  наркотических средств. 

10  января следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 228.4 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ). 

Вчера, 27 января 2025 года по подозрению в совершении указанного преступления оперативниками был задержан 43-летний житель города Ломоносов.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ. 

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление соучастников и иных фактов противоправной деятельности задержанного.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, наркотики
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