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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге мужчина сознался в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь

В Петербурге мужчина сознался в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали мужчину, который сознался в убийстве в новогоднюю ночь

Сегодня под утро, 23 января около 03 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга с явкой с повинной обратился 36-летний местный житель, который рассказал, что 31 декабря в квартире дома 41 по Можайской улице убил свою сожительницу.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в квартире труп 28-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Мужчину задержали по подозрению в совершении указанного преступления и поместили в изолятор. 

По словам задержанного, в новогоднюю ночь у него произошел конфликт с сожительницей из-за того, что та обвиняла его в излишней трате денег. Не совладав с эмоциями, ударил женщину деревянной киянкой по голове, после чего задушил галстуком.

В настоящее время на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия, по окончании которых следственными органами будет принято процессуальное решение.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район, убийство
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