В Петербурге мужчина сознался в убийстве сожительницы в новогоднюю ночь

Сегодня под утро, 23 января около 03 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга с явкой с повинной обратился 36-летний местный житель, который рассказал, что 31 декабря в квартире дома 41 по Можайской улице убил свою сожительницу.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила в квартире труп 28-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Мужчину задержали по подозрению в совершении указанного преступления и поместили в изолятор.

По словам задержанного, в новогоднюю ночь у него произошел конфликт с сожительницей из-за того, что та обвиняла его в излишней трате денег. Не совладав с эмоциями, ударил женщину деревянной киянкой по голове, после чего задушил галстуком.

В настоящее время на месте происшествия проводятся оперативно-следственные действия, по окончании которых следственными органами будет принято процессуальное решение.