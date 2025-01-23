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Питерец.ру » Происшествия » В Кингисеппе поймали рецидивиста за квартирную кражу

В Кингисеппе поймали рецидивиста за квартирную кражу

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Кингисеппа задержали вора-рецидивиста, подозреваемого в квартирной краже на Крикковском шоссе

Днем 19 января, около 13 часов 00 минут к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение от местной жительницы о том, что в период с 11:00 до 12:30 в ее квартиру в доме 27/50 по Крикковскому шоссе города Кингисепп через незапертую входную дверь проникли неизвестные, откуда похитили 38 000 рублей и два мобильных телефона «iPhone 14» и «Honor Х8А».

Общий ущерб составил 108 000 рублей. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

21 января около дома 49а по улице 2-я Линия в городе Кингисепп, за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения полицейские задержали 39-летнего неработающего местного жителя, который сознался в совершении кражи из указанной квартиры.

Похищенное не изъяли.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Фигурант ранее был более десятка раз судим за аналогичных преступлений.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кингисеппский район, кража
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