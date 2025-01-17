В Петербурге полицейские установили причастность студента к серии мошенничестве

15 января к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 85-летней женщины о совершенных в её отношении мошеннических действиях. Неизвестные по телефону убедили пенсионерку снять в банке 600 тысяч рублей для передачи курьеру.

Однако сотрудники банка проявили бдительность и предостерегли пожилую женщину от непоправимых последствий, сообщив, что в отношении нее совершается мошенничество и вызвали полицейских, которые сопроводили пожилую женщину домой дав соответствующие указания.

Позднее с пенсионеркой повторно связались мошенники и сказали передать курьеру денежные средства. Женщина передала в руки курьеру 600 000 рублей, которого тут же задержали сотрудники уголовного розыска с поличным.

Пособником мошенников оказался 18-летний учащийся 3 курса колледжа. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

Оперативниками было установлено, что от рук «дропа» пострадали, как минимум, еще восемь пожилых граждан, которые отдали более двух миллионов рублей.

Задержанный рассказал оперативникам, что нашел «подработку» в одном из мессенджеров. Там же, через кураторов, он получал и телефоны потенциальных жертв, а добытые преступным путем деньги перечислял на криптокошелек своих работодателей.

По всем фактам следователи возбудили уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество).