В Красногвардейском районе в ДТП с «перевертышем» погиб водитель иномарки

Вчера вечером около 21 часа 40 минут возле дома 21 по Ленской улице, в Красногвардейском районе Петербурга 64-летнему водителю автомобиля «Черри Тигго-4», который двигался от улицы Ленской по дворовой территории, стало плохо, и он совершил наезд на припаркованный автомобиль «Черри» без водителя, после чего тот, в свою очередь, наехал на припаркованный автомобиль «ВАЗ 2112».

В следствии ДТП автомобиль «Черри Тигго-4» перевернулся.

Водитель автомобиля «Черри Тигго-4» скончался на месте происшествия.

По предварительной информации, причина смерти не связана с аварией.

По данному факту полиция проводит проверку.

Устанавливаются детали происшествия.