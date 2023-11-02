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Питерец.ру » Происшествия » В Красногвардейском районе в ДТП с «перевертышем» погиб водитель иномарки

В Красногвардейском районе в ДТП с «перевертышем» погиб водитель иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с «перевертышем» на Ленской улице

Вчера вечером около 21 часа 40 минут возле дома 21 по Ленской улице, в Красногвардейском районе Петербурга 64-летнему водителю автомобиля «Черри Тигго-4», который двигался от улицы Ленской по дворовой территории, стало плохо, и он совершил наезд на припаркованный автомобиль «Черри» без водителя, после чего тот, в свою очередь, наехал на припаркованный автомобиль «ВАЗ 2112».

В следствии ДТП автомобиль «Черри Тигго-4» перевернулся.
Водитель автомобиля «Черри Тигго-4» скончался на месте происшествия.
По предварительной информации, причина смерти не связана с аварией.
По данному факту полиция проводит проверку.
Устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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