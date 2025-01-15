В Колпино сотрудник магазина избил покупателя

Вчера, 14 января к полицейским Колпино потупила телефонограмма из больницы о доставлении к ним в тяжелом состоянии 40-летнего местного жителя с закрытой тупой травмой живота.

По предварительным данным, пострадавшего 13 января в период с 14:00 по 18:00 избил сотрудник магазина, расположенного в доме 9 по набережной Комсомольского канала в городе Колпино.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ.

Вечером того же дня, около 19 часов 30 минут возле дома 19 по набережной Комсомольского канала, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего гражданина Туркменистана.

Задержанный пояснил полицейским, что он нанес телесные повреждения потерпевшему, чтобы предотвратить попытку хищения алкоголя из торгового зала.

Сотрудника магазина поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.