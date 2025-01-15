ента новостей

13:08
На Стародеревенской улице водитель Porsche скончался после столкновения с припаркованным автомобилем
13:03
В Колпино сотрудник магазина избил покупателя
10:35
Чем вызван массовый сбой интернета?
10:00
Нереализованного жилья становится очень много
01:33
«Факел Ямал» смог выиграть у «Динамо-ЛО» только стартовую партию: третья подряд победа клуба из Ленобласти в регулярном первенстве волейбольной Суперлиги
20:37
Спектакль «Счастливые дни Соколовой Ирины»
12:07
В Московском районе поймали хулиганов, угрожавших пистолетом кассиру магазина
11:22
Определены лучшие вакансии января
10:46
Оптимизация в «Газпроме»: как это отразится на бюджете СПб?
10:35
В СПб возникли проблемы с колбасой
10:20
Получат ли россияне доходы от природных ресурсов?
10:09
В Невском районе конфликт между подростками закончился поножовщиной
09:58
В Приморском районе в храме избили пенсионерку
09:50
В Приморском районе 11-летний мальчик упал с 15-го этажа
09:36
В Бразилии ограничат использование смартфонов в начальных и средних школах
22:28
Дубль Александра Радулова и победная шайба Рушана Рафикова в овертайме предопределили поражение СКА в матче с «Локомотивом»
16:48
Сборная Петербурга успешно выступила на Кубке России по зимнему плаванию
15:44
В Мариинском дворце провели первое заседание комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакС Петербурга
15:38
Телеком-оборудование включили в реестр Минпромторга
14:06
Из Петербурга стартовали первые «Лыжные стрелы» сезона
13:33
В Приморском районе в ДТП с маршрутным автобусом пострадала пассажирка иномарки
10:08
С Днем российской печати!
09:52
Авиапассажиры столкнулись с трудностями в Пулково
09:48
На проспекте Ударников  двое подростков избили и ограбили прохожего
09:39
На трассе «Кола» в ДТП пострадали четверо человек, в том числе двое детей
09:35
В СПб появилась очень редкая птица
09:32
В Московском районе мужчина на иномарке въехал в стоявшие автомашины и погиб
09:25
В Петербурге ищут пассажира, устроившего дебош в рейсовом  автобусе 
09:21
В Красносельском районе мужчина выстрелил в соседа из охотничьего ружья
09:20
Журналисты стали менее востребованными
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Колпино сотрудник магазина избил покупателя

В Колпино сотрудник магазина избил покупателя

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Колпинского района задержали сотрудника магазина, подозреваемого в избиении покупателя,  пытавшегося тайком вынести спиртное 

Вчера, 14 января к полицейским Колпино потупила телефонограмма из больницы о доставлении к ним в тяжелом состоянии 40-летнего местного жителя с закрытой тупой травмой живота. 

По предварительным данным, пострадавшего 13 января в период с 14:00 по 18:00 избил сотрудник магазина, расположенного в доме 9 по набережной Комсомольского канала в городе Колпино. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.111 ч.1 УК РФ.

Вечером того же дня, около 19 часов 30 минут возле дома 19 по набережной Комсомольского канала, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 26-летнего гражданина Туркменистана.

Задержанный пояснил полицейским, что он нанес телесные повреждения потерпевшему, чтобы предотвратить попытку хищения алкоголя из торгового зала. 

Сотрудника магазина поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-11-2024, 09:57
В Колпино поймали налетчика на сетевой магазин на Балканской дороге
11-11-2024, 09:22
В Колпино сантехник избил токаря
23-07-2024, 11:52
В Колпино задержали мигранта избившего мужчину у торгового центра
18-10-2023, 12:42
В Колпино задержали подростка совершившего грабеж
27-12-2024, 10:19
В Колпино сантехник ударил мужчину киянкой по голове
25-07-2024, 12:47
В Колпино поймали подозреваемого в уличном грабеже

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:08
На Стародеревенской улице водитель Porsche скончался после столкновения с припаркованным автомобилем
13-01-2025, 13:33
В Приморском районе в ДТП с маршрутным автобусом пострадала пассажирка иномарки
13-01-2025, 09:39
На трассе «Кола» в ДТП пострадали четверо человек, в том числе двое детей
13-01-2025, 09:32
В Московском районе мужчина на иномарке въехал в стоявшие автомашины и погиб
Наверх