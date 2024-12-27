В Петербурге поймали поджигателя автомбиля в Карельском переулке

23 декабря к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 38-летней женщины о том, что во дворе дома 5 в Карельском переулке горит автомобиль «Шкода SUPERB», которым она владеет по доверенности.

В результате возгорания у иномарки полностью выгорел салон и подкапотное пространство.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.167 ч.2 УК РФ (Умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества).

Вчера вечером, 26 декабря около 18 часов 30 минут сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 18 по Южной дороге по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 33-летний житель улицы Савушкина.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.