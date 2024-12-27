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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали мужчину, который разлил горючую  жидкость в строящемся храме

В Петербурге поймали мужчину, который разлил горючую  жидкость в строящемся храме

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Петербурга задержали разлившего горючую  жидкость в строящемся храме 

В минувшую среду вечером, 25 декабря около 17 часов 55 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в помещение строящегося храма на проспекте Художников вошел мужчина и, поскандалив, разлил бутылку неизвестной маслянистой жидкости на постройку. 

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам задержали 58-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя. 

Свое неадекватное поведение мужчина объяснил недовольством качеством произведенных работ.  Жидкость оказалась нефтяным растворителем. Совершить поджог задержанный не пытался. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, хулиганство
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