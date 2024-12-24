В Петербурге 17-летнего школьника похитили и требовали за него выкуп

Накануне ночью, 23 декабря 2024 года около 00 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 16-летней девушки, что около дома 9/1 по улице Шелгунова ее знакомого, 17-летнего ученика 9 класса одной из школ Невского района, неизвестные силой затолкали в автомашину и увезли.

Информацию незамедлительно передали всем наружным нарядам полиции.

Через полтора часа описанный девушкой автомобиль обнаружили сотрудниками патрульно-постовой службы полиции у дома 52 по улице Бабушкина.

В салоне сотрудники полиции обнаружили и задержали двух жителей Колпино в возрасте 19 и 20 лет, и 19-летнего жителя Кировского района Петербурга.

Полицейские установили, что молодые люди, посадив в автомашину школьника, позвонили и потребовали с его опекуна выкуп за его освобождение в размере 45 тысяч рублей.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

Подозреваемых поместили в изолятор в порядке статьи 91 УПК РФ.