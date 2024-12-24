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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти самодельный вездеход насмерть придавил водителя

В Ленобласти самодельный вездеход насмерть придавил водителя

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на самодельном транспорте в Бокситогорском районе 

Накануне вечером, 23 декабря 2024 года около 19 часов 20 минут возле дома 4 населенного пункта «ЖД станция Пикалево-1», в Бокситогорском районе Ленинградской области 67-летний мужчина, управляя своим самодельным самоходным транспортным средством повышенной проходимости "Каракат", двигаясь по расчищенному дорожному покрытию, заехав на снежный вал высотой около метра, совершил опрокидывание, в результате чего водителя сдавило весом самоходной машины.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. 

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Бокситогорский район, ДТП
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