В Ленобласти самодельный вездеход насмерть придавил водителя

Накануне вечером, 23 декабря 2024 года около 19 часов 20 минут возле дома 4 населенного пункта «ЖД станция Пикалево-1», в Бокситогорском районе Ленинградской области 67-летний мужчина, управляя своим самодельным самоходным транспортным средством повышенной проходимости "Каракат", двигаясь по расчищенному дорожному покрытию, заехав на снежный вал высотой около метра, совершил опрокидывание, в результате чего водителя сдавило весом самоходной машины.

В результате дорожного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.