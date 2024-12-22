В центре Петербурга поймали налетчика на магазин

Накануне, 21 декабря к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 29-летней сотрудницы магазина в доме 45/12 по улице Марата о том, что около 20 часов 00 минут неизвестный, под угрозой перцового баллончика, забрал из кассы 2000 рублей и скрылся.

В тот же день, возле дома 29 по улице Марата сотрудники патрульно-постовой службы полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали 37-летнего жителя Тюменской области.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст.162 УК РФ.