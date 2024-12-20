В Кингисеппском районе задержали школьницу, пытавшуюся поджечь здание администрации

Вчера, 19 декабря 2024 года к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение от главы одной из районных администраций о том, что здание учреждения попытались поджечь.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали на месте 16-летнюю ученицу 10 класса школы Кингисеппского района.

В результате происшествия пострадавших нет. Противоправные действия несовершеннолетней до прибытия полицейских были пресечены работниками администрации.

С места происшествия изъяли 3 полимерные бутылки с горючей жидкостью, одежда, телефон и зажигалка.

После проведения процессуальных действий школьницу передали законным представителям под обязательство о явке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.