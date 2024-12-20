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Питерец.ру » Происшествия » В Кировском районе автоледи на иномарке сбила 17-летнюю школьницу

В Кировском районе автоледи на иномарке сбила 17-летнюю школьницу

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетней на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна

Накануне днем, 19 декабря 2024 года около 15 часов 40 минут на регулируемом перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна, в Кировском районе Петербурга 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Шкоды Октавия» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не предоставила преимущество в движении, и совершила наезд на 17-летнюю ученицу 11 класса, переходившую проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, ДТП, пострадавший пешеход
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