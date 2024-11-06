В Московском районе автоледи на иномарке сбила 10-летнюю девочку

Накануне вечером, 5 ноября 2024 года около 17 часов 45 минут возле дома 61 по проспекту Юрия Гагарина, в Московском районе Петербурга 46-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Рrius Нувrid», при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора совершила наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пострадавшую девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.