В Выборге с банковской карты пенсионерки несанкционированно списали несколько миллионов рублей

Накануне днем, 18 декабря около 15 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области с заявлением обратилась 80-летняя жительница города Выборг. Пенсионерка сообщила о том, что 10 декабря к ней в гости пришла знакомая ровесница со своим 47-летним сыном, которые, воспользовавшись ее доверием, под предлогом проблем со своими счетами, убедили передать им принадлежащую пожилой женщине банковскую карту, а 18 декабря с ее карты было несанкционированно списано 4 140 000 рублей.

Полицейские задержали и доставили мать с сыном для разбирательства в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и привлечении матери с сыном в качестве подозреваемых.